(Di domenica 9 luglio 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola da sabato 8 luglio 2023 e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc .

Non ce la fanno più, sono esausti. Non trovano pace nelle proprie case. E la causa per i residenti delle Maisons di via Carlo Porta a Pessano con Bornago è una sola: l'di fronte alle abitazioni. A Pessano i residenti non ce la fanno più L'per una scelta dell'Amministrazione a Pessano non sorge lontano dal centro abitato o in zona industriale, ma ...... sono state acquisite le immagini del sistema di video - sorveglianza dell'interessata. L'... Dalle indagini è emerso che i treappartenevano al cantiere nautico in questione. Di conseguenza, ...... giovani e anziani, di diverse estrazioni politiche, l'davanti allo stadio Bacigalupo, era ... Con il Covid poi la zona era diventata solo frequentata dai proprietari die dei loro amici a ...

L'area cani dà il tormento ai residenti di Pessano: "Smantellatela" Prima la Martesana

