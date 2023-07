L’appello di Venezia alla disperata ricerca di medici Illuminata la facciata dell’ospedale | «Dottore | la città ha bisogno di te» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) «ssa, lapiù bella del mondo ti aspetta». Con queste paroleha lanciato una nuova campagna promozionale finalizzata aredi famiglia. L’azienda sanitaria Serenissima è a corto di personale e sta cercando con urgenza dieci nuove figure specializzate da inserire nel territorio. Pur di trovarli assicura agli aspiranti dottori un ambulatorio a prezzo irrisorio in cui esercitare e un affiancamento, laddove necessario, per trovare una soluzione abitativa. Per l’occasione è stata ideata una locandina – realizzata dall’illustratoreno Lucio Schiavon – con un medico che cammina per Rialto e Piazza San Marco e che verrà proiettata sullaCivile. Oltre a un filmato che ...