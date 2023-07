L’allenatore nel pallone | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 9 luglio 2023)neltra Roma e il Brasilei protagonisti si recano per cercare calciatori promettenti da portare in Serie A. Sono diverse le location che si riconoscono facilmente guardando ildall’inizio alla fine. Le riprese romane della presentazione di Oronzo Canà, il personaggio interpretato da Lino Banfi, sono state effettuate in una villa a Casal Lumbroso, mentre l’appartamentovive il mister è a Marino, precisamente a via Vecchia di Grottaferrata 13. L’hotella squadra va in ritiro è l’hotel La Locandina, c’è poi l’Atahotel Villa Pamphilisi svolgono le trattative di calciomercato anche se in realtà quella sequenza è ambientata a Milano,all’epoca si svolgevano ...