(Di domenica 9 luglio 2023) "proprio subito, c'è un": la custode della Casa per Coniugi di Milano ha dato in questo modo l'allarme quando è scoppiato l'incendio nella struttura che ha ucciso sei persone, ...

"Venite proprio subito, c'è un fumo pazzesco": la custode della Casa per Coniugi di Milano ha dato in questo modo l'allarme quando è scoppiato l'incendio nella struttura che ha ucciso sei persone, ......richiesta d'aiuto al. Nadia Rossi, 69 anni, una delle due donne morte carbonizzate, urla al telefono: "Al fuoco! Al fuoco!". La chiamata alla custode è arrivata "verso l'una". La prima...L'app è rapida quanto una normale, ma la migliore localizzazione fornita riduce complessivamente i tempi d' intervento. Ilingloba anche i vari numeri di emergenza specializzata 113, ...

La telefonata al 112 dalla Rsa 'Venite. C'è un fumo pazzesco' Agenzia ANSA

"Venite proprio subito, c'è un fumo pazzesco": la custode della Casa per Coniugi di Milano ha dato in questo modo l'allarme quando è scoppiato l'incendio nella struttura che ha ucciso sei persone, qua ...Milano, il primo allarme di un ospite della camera 605, quella da cui sono partite le fiamme, la corsa della dipendente per verificare e la telefonata nella notte. La ricostruzione di quei drammatici ...