«La società è costruita in modo che le donne si interroghino sul proprio valore dal momento in cui nascono Io no Non sono cresciuta così» ha dichiarato Un concetto che Shonda Rhimes non si limita a sventolare | lo attua

(Di domenica 9 luglio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ho cominciato ad amareprima ancora di leggerne la storia. Autrice e produttrice di alcune tra le serie tv più viste, come Grey’s Anatomy, How to get away with murder, Scandal, Inventing Anna e l’acclamata Bridgerton, questa donna afroamericana di Chicago, 53 anni, madre single di tre ragazze, di cui due adottate e una nata da maternità surrogata, è un esemplare compendio di modernità. Le serie da non perdere a maggio: dal prequel di ...