La silenziosa rivincita di Berrettini e Melissa Satta

(Di domenica 9 luglio 2023) In Italia si sa, si perdona tutto, tranne che il successo. E Matteo, finalista a Wimbledon due anni fa, ex 6 Atp (con 116 settimane in top ten alle spalle) a 27 anni è colpevole di averne avuto già avuto tanto. Anche perché “vince” pure fuori dal campo: aiutato da un aspetto affascinante, piace molto anche alle donne che non seguono il tennis e la sua attuale fidanzata è una famosa showgirl. Nel 2023, prima di Wimbledon Matteo ha giocato poco e male (8 tornei con appena 8 partite vinte) e le lacrime di delusione che erano scese dal suo viso dopo la partita persa a Stoccarda a metà giugno non promettevano nulla di buono per l’immediato futuro. Negli ultimi mesi non c’è stato – per usare un eufemismo – sostegno da parte della maggioranza degli appassionati italiani, che pure grazie a lui nel 2021 avevano visto per la prima volta un connazionale giocare la ...