La scoperta | il Principe d’Avorio di Spagna era una Lady

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 9 luglio 2023) Ildiera una donna. E ciò conferma che le donne occupavano posizioni di leadership nella società dell’Età del Rame iberica. A dirlo, la ricostruzione di una tomba del periodo dei ricercatori dell’Università di Siviglia in, riportata in un’analisi peptidica pubblicata su “Scientific Reports”. La persona di più alto rango nella società dell’antica Età del Rame nella Penisola Iberica non era un uomo, come si pensava in precedenza, bensì una figura femminile, una “Dama”. “In passato, non era raro che un archeologo trovasse resti e dicesse: ‘OK, questo individuo ha una spada e uno scudo. Pertanto, è un uomo'” commenta l’autore dello studio, Leonardo García Sanjuán, professore di preistoria all’Università di Siviglia. “Naturalmente è profondamente sbagliato perché presuppone che in passato i ...