La Russa jr | il padre della presunta vittima | “È devastata | resterà segnata per tutta la vita” Il presidente del Senato possibile testimone

(Di domenica 9 luglio 2023) “Se verrà dimostrato quello che racconta mia figlia, e io credo a mia figlia, leiperla. Spero che chi deve indagare e giudicare sappia valutare oggettivamente i fatti, indipendentemente dalla potenza politica del. Non ho dubbi su quello che racconta, da quella notte è“. A parlare a Repubblica è il papà22enne che il 19 maggio scorso ha denunciato per violenza sessuale il coetaneo Leonardo Apache La, terzo e ultimo figlio deldelIgnazio, indagato dalla Procura di Milano dopo la querela presentata dall’avvocatogiovane. Laaveva incontrato Leonardo, suo ex compagno di ...

Il ministro della Famiglia interviene a Il libro possibile: "Laè un, ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne" " Laè un. Ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di soli uomini ..."Da quella notte mia figlia è devastata": ildella 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La, ultimogenito del presidente del Senato Ignazio, parla di quanto accaduto con Repubblica auspicando che nelle ...Laha parzialmente fatto un passo indietro, ma dal governo non è arrivata nessuna presa di ... ha detto, 'è ildell'eventuale indagato. Posso dire che è colui che per la prima volta ha ...

Roccella, La Russa Non entro nelle reazioni di un padre Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Monta la polemica sulle parole della ministra Eugenia Roccella, pronunciate durante il festival “Il Libro Possibile”, a Polignano a Mare, la sera dell’8 luglio. Le affermazioni sul presidente del Sena ...