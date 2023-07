(Di domenica 9 luglio 2023) Non ci vogliono 40 giorni, ci vogliono 40 anni per capire che si è state vittime di una violenza, per riprendersi da quella violenza, per capire cosa è successo, per first appeared on il manifesto.

La Russa inadeguato come presidente e come padre Il Manifesto

In merito alla vicenda del figlio, accusato di violenza sessuale: "Rispetto per gli inquirenti". Schlein: "Parole disgustose che colpevolizzano una donna" ...Leonardo La Russa indagato per violenza sessuale. L’episodio risale allo scorso 18 maggio, quando la 22enne, in compagnia di un'amica, va in una famosa discoteca vicino al Duomo e si risveglia nel let ...