La riforma della tassazione delle multinazionali è una beffa per i Paesi poveri | l’appello di Stiglitz e altri economisti per un accordo più equo

(Di domenica 9 luglio 2023) “Nel momento in cui i negoziati sono finiti, l’era già stato annacquato così tanto che porterà pochi ricavi addizionali aiin via di sviluppo. (…) Gran parte del gettito verrà raccolto o daid’origine (per lo più grandi economie avanzate) o da paradisi fiscali come Irlanda, Svizzera e Singapore, che si sono limitati ad alzare al 15% le loro aliquote straordinariamente basse“. L’economista Premio Nobel Josephe Tommaso Faccio, docente alla Nottingham University Business School e segretario generaleCommissione per la(Icrict), presieduta dallo stessocon Jayati Ghosh, hanno riassunto così in un intervento su ...