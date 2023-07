La reunion degli ex gieffini fa impazzire il web | sono stati i veri protagonisti di quell’edizione

Leggi su newstv

(Di domenica 9 luglio 2023) Grande Fratello, boom di likes per il selfie due exdel reality di Canale 5: “Siamo gemelli”, i dueriuniti. Dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, sale l’attesa in vista della prossima stagione tv. Una stagione che si preannuncia ricca di rivoluzioni, con tantissime new entry ma altrettante gradite conferme. Come quella del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da settembre, ma con una novità: non si tratterà di un’edizione Vip. O meglio, non interamente. GF, i due amatissimi exdi nuovo insieme (Newstv.it)Secondo le prime indiscrezioni, il cast potrebbe essere composto da alcuni concorrenti famosi e altri sconosciuti. Quel che è certo è che il pubblico ha accolto con entusiasmo il “ritorno alle origini” e la possibilità di rivedere nella casa persone comuni. ...