La Promessa anticipazioni 12 luglio 2023 | si complica il compleanno di Cruz

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 9 luglio 2023) Nella puntata de La, in onda il 12, i preparativi per ildisi rivelano più complessi del previsto, legando il destino della tenuta all’atteso evento. La marchesa ha riposto tutte le sue speranze in questa festa, ma il ritorno di Mauro da La Puebla sembra incerto, facendo preoccupare Simona. Nel frattempo, Jana è sempre più convinta che Curro sia suo fratello, ma rimane delusa nel constatare che il ragazzo si è trasformato in un despota terribile. Candela rivela la sua rabbia a Pia, evitandola ancora una volta. Puntata de Ladel 12, Preparativi travagliati perI preparativi per ildisi rivelano un’impresa più ardua del ...