La Promessa | anticipazioni 10 luglio | diktat di Alonso per Curro Jimena capisce che tra lei e Jana c’è qualcosa

(Di domenica 9 luglio 2023) La10: la nuova settimana con la telenovela spagnola inizierà con diversi avvenimenti. I primi riguarderanno, Manuel e. Inoltre Pia vivrà momenti inquietanti. La10deve chiedere perdono a, che poi…si arrabbia cone gli ordina di scusarsi conper quello che le ha fatto: chiaramente il giovane sarà contrariato.s’infurierà trovando per terra, sotto l’aeroplano di Manuel, un orecchino che appartiene a. Glielo ridarà in sua presenza e non riuscirà a nascondere la propria gelosia alla giovane che ...

e Trame Beautiful: Il futuro di Brooke alla Forrester dipende da RJ Brooke potrebbe ... neanche a Brooke ma a Taylor questapotrebbe non bastare! Beautiful va in onda su Canale ...... all'appello rispondono ragazzi che conosciamo " Luna, Matteo, Laura " ma anche volti nuovi, come Nina, una ragazza di origini slave che nasconde un percorso di vita complicato, Rayan,del ...Leggiamo ledelle trame de La, in onda su Canale 5 dal 10 al 14 luglio 2023 alle 14:45. La nuova soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ...

Il matrimonio tra Hope e Liam è al capolinea. Lo Spencer vuole il divorzio, incapace di perdonare sua moglie. Ma siamo sicuri che questo accadrà davvero oppure Hope farà una rinuncia epocale per salva ...La Promessa prosegue con l'appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni di lunedì 10 e martedì 11 luglio annunciano molte novità. In primo piano ci sarà la gelosia di Jana che vedendo Manuel sempre più ...