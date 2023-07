La Promessa | anticipazioni 10-14 luglio 2023 | Cruz annuncia il fidanzamento tra Manuel e Jimena Jana si sente tradita

Ledella prima settimana della nuova serie si concentrano su Zeynep Goksu , la ... inoltre, èsposa a Faruk. In realtà si andrà indietro nel tempo e si scoprirà che la ragazza è ...La: Catalina costretta a partecipare alla festa di Cruz Cruz non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua festa di compleanno e ripone molta fiducia in questa serata. Per ...e Trame Beautiful: Il futuro di Brooke alla Forrester dipende da RJ Brooke potrebbe ... neanche a Brooke ma a Taylor questapotrebbe non bastare! Beautiful va in onda su Canale ...

“La promessa”, le anticipazioni: Curro aggredisce Jana Tv Sorrisi e Canzoni

Gli spoiler sul gran finale della prima stagione de La Promessa: Curro decide di non indagare più sul suo passato ...Anticipazioni My home my destiny dal 10 al 14 luglio Debutterà domani pomeriggio su Canale5 la nuova soap turca che vanta una protagonista d'eccezione: ...