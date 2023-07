La maggioranza degli italiani | sì al salario minimo Il sondaggio di Affaritaliani boccia la linea del governo

(Di domenica 9 luglio 2023) Lastanno con le opposizioni e non con ilsulla proposta di unper legge di almeno 9 euro l'ora. E' il dato principale delrealizzato per Affar.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01... Segui su affar.it

... per ridurre la dipendenzautenti da app indipendenti che non possono permettersi le prossime ... la cui società madre, Advance Publications, detiene una quota didi Reddit). Una ......la nostra regione un " mandamento occulto " delle cosche di 'Ndrangheta fin dall'inizioanni ... Dragone e quello delladi totale chiusura alle proposte avanzate da Marini e Nicolini di ...Dopotutto, la stragrandeStati membri della NATO si troverebbe nella sfera di influenza direttaeffetti se dovesse accadere qualcosa alla struttura. L'Ucraina accusa Mosca ...

Disturbo della quiete e uso degli spazi comuni, perché si litiga nei condomini Sky Tg24

Il messaggio ai leader Nato per il vertice in Lituania arriva dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un momento di ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...