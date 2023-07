La Grecia vuole legalizzare il matrimonio tra persone omosessuali

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 9 luglio 2023) Dopo l’Estonia anche laintendeilegualitario. Si tratta di un enorme passo avanti per i diritti Lgbtq+ in una regione in cui alcuni governi conservatori stanno invece applicando importanti restrizioni nei confronti della comunità. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, in un’intervista a Bloomberg Television ad Atene martedì scorso ha dichiarato: “Iltradello stesso sesso avverrà prima o poi e fa parte della nostra strategia”. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, del partito di centrodestra Nuova DemocraziaIl politico di centrodestra ha quindi aggiunto: “La società greca è molto più pronta e matura”. Dalle unioni civili ai matrimoni egualitari Come la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, laattualmente riconosce ...