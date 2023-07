La grande sconfitta di Meta davanti alla Corte di Giustizia UE

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 9 luglio 2023) LadiEuropea ha respinto un ricorso presentato dain Germania. L’azienda guidata da Mark Zuckerberg si era rivolta al tribunale di Düsseldorf denunciando” un’indagine illecita avviata nel 2019 dall’Antitrust tedesca per “abuso di posizione dominante”. Nel suo giudizio finale, la CGUE non si è limitata a sottolineare come la competenza e i riferimenti al GDPR – nell’ambito di un’inchiesta – non sia prerogativa esclusiva del Garante Privacy, ma anche tutte le altre Autorità possono utilizzare i paletti del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali. CGUE controe il tentativo di aggirare il GDPR Una vicenda lunga quattro anni che ha messo in luce un altro aspetto fondamentale: l’azienda di Menlo Park ha tentato di aggirare il capitolo sulla “liceità del trattamento” facendo ...