La furia di Loredana Lecciso | non le manda più a dire a Romina Power | “Superato ogni limite”

(Di domenica 9 luglio 2023) Non si placa la diatriba tra. La compagna di Albano non si trattiene più e confessa il suo stato d’animo. Sono anni che si alimenta il clima di tensione tra. Da una parte c’è la donna con cui Albano ha condiviso gran parte della sua vita: i due cantanti di Felicità, oltre a una carriera insieme sui maggiori palcoscenici, si sono sposati nell 1970. Dal loro amore sono nati ben quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel eJr. Oltre ad aver condiviso numerosi successi, hanno dovuto affrontare momenti di grande dolore, come la perdita della prima figlia, Ylenia, nata nel 1970 e scomparsa nel 1994 mentre era in viaggio negli Stati Uniti. Per ...