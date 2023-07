La figlia di Valentino Rossi sulla mini-bike a 16 mesi | «Non penso che farà la ballerina…» – Il video

(Di domenica 9 luglio 2023) Ad appena 16, ladisembra già destinata a seguire le orme del padre: la piccola Giulia è infatti diventata protagonista di unvirale su Twitter, che la ritrae mentre passa un pomeriggio estivo a giocare nel cortile di casa. Ma con un “giocattolo” molto particolare: unaelettrica che cavalca munita di casco verde fosforescente. «Nonche Giuliettala ballerina», ha commentato il campione del motociclismo. La clip ha superato il mezzo milione di visualizzazioni, e raccolto commenti teneri e divertiti: «Io ho dovuto aspettare 21 anni per saliremia prima moto perché mio padre non voleva, intanto tu, in quegli anni, vincevi di tutto e di più. È ora di vedere ...

Ad appena 16 mesi, ladiRossi sembra già destinata a seguire le orme del padre: la piccola Giulia è infatti diventata protagonista di un video virale su Twitter, che la ritrae mentre passa un pomeriggio ...... magari l'erede difarà il dottore, l'astronauta o la soubrette, ma con un nome così e con il DNA che ha, non poteva che nascere con i motori nel sangue , o - come suggeriscecon ...Ebbe unacon la seconda moglie, l'attrice Sonnemann che aveva sposato dopo la morte di Karin ... Bartolomeo" già Professore di Anatomia II Università di Napoli - Morfopsicologo

Valentino Rossi twitta un video della figlia: "Non penso che Giulietta farà la ballerina" RaiNews

A poco più un anno, la figlia di Valentino Rossi, è già in sella a una mini-moto. "Non penso che Giulietta farà la ballerina" ha twittato il Dottore, che ha ...(LaPresse) A poco più un anno, la figlia di Valentino Rossi è già in sella a una mini-moto. "Non penso che Giulietta farà la ballerina" ha ...