(Di domenica 9 luglio 2023) I presunti poteri forti: la domanda è se questa sindrome non sia solo un alibi ideologico, utile quando si è all’opposizione ma non al governo e se alla fine non si traduca in danno per il Paese

...viene confrontata " durante la presentazione del libroha scritto sulla sua famiglia " con due domande sui casi dell'oramettono in difficoltà la. Santanchè non si deve dimettere ...La stessaper l'opinione pubblica "deve essere dipinta come sgradevole, bigotta, cattiva". Ma, ha concluso la ministra, "le donne di sinistra si chiedano però come mai sia una donna di ...Nacque allora la famosa maggioranza Ursula,sancì la marginalizzazione della Lega, relegata in uno spazio minoritario alladell'Europa a guida francotedesca. In quel contesto Meloni si ...

La destra che si sente assediata e il complesso di Calimero Corriere della Sera

Questa mattina a Trento le forze dell'ordine hanno sgomberato l'edificio 'le Fornaci' di via Brennero, zona interessata dal cantiere del bypass ferroviario e presidiata costantemente, negli ultimi tre ...Il 15 luglio sarà nelle librerie L’ultimo azzardo di re Netanyahu. La democrazia in pericolo (Edizioni ETS), scritto da Enrico Catassi, Umberto De Giovannangeli, Alfedo De Girolamo, con la prefazione ...