La crudeltà umana non ha limiti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 luglio 2023) 700mila bambini ucraini sono deportati in Russia. Mediazione del Vaticano per restituirli alle famiglie Forse è meglio che per ora rimangano dove sono più al sicuro. . Anzi, c’è chi ogni giorno si adopera per aumentarla. Due gemelline di 14 anni sono state uccise in pizzeria. La visita del Cardinale Zuppi a Mosca e l’incontro col patriarca Kirill sono stati un fallimento. Almeno 100 funzionari e scienziati hanno lasciato la centrale atomica di Zaporizhzhia controllata dai russi, che probabilmente hanno in programma di sabotare l’impianto nucleare, mascherandolo, magari, da incidente. L’Europa è in pericolo. il Giappone non dimentica e celebra i 100 anni dalla nascita di Hachiko, il cane più fedele del mondo. Di razza asiatica Akita da lavoro, utilizzati sia per la guardia che per la caccia, fu adottato nel 1924 dallo scienziato Hidesaburo Ueno. Ogni mattina Hachiko accompagnava il ...