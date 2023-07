La calda estate del fattore «G»

Leggi su panorama

(Di domenica 9 luglio 2023) Saran belli gli occhi neri,saran belli gli occhi blu,ma le gambe, ma le gambea me piacciono di più.. Tempo di sole, mare, gonne e abiti cortissimi che scoprono le gambe e hanno quel sapore di spensieratezza e libertà. La cantante Elodie le sfoggia nel suo ultimo singolo, insieme a Marco Mengoni, Pazza Musica, mentre Hailey Bieber le scopre in un abito rosa tempestato di pietre colorate per celebrare un anno del suo brand di skincare, Rhode. La meravigliosa Margot Robbie, pronta ad arrivare al cinema vestendo i panni di Barbie, si sta divertendo a emulare i look più iconici della bambola durante il press tour che l'ha vista in pochi giorni passare da Los Angeles a Seoul fino a Mexico City. Ma all'appello non possono certo mancare le influencer; da Olivia Culpo stretta in un costume bianco alla biondissima Kristin Cavallari. Ma la lista non si può certo ...