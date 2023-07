(Di domenica 9 luglio 2023) La figlia di Ilary Blasi e Francescocontinua ad essere sempre molto attiva sui social, sfoggiando tutta la sua bellezza ine mostrandosi innocente mamentre si protegge con una mano gli occhi dal troppo sole. Così la, spesso accusata di avere un aspetto più da 30enne che da ragazzina, a causa di outfit e make-up esagerati per la sua vera età, ha pubblicato nelle sue Instagram stories degli scatti “acqua e sapone”ndo ale critiche degli hater. Laè spesso colpita dalle critiche degli hater perché continua a mostrare la sua vita sui social, tra lussi e vacanze mozzafiato ma riesce sempre a non farsi intaccare dai commenti degli utenti. E invece, la giovanesi sta godendo ...

Totti, bikini floreale e posa sexy a 16 anni al mare. 'Acqua e sapone', così ha messo a tacere gli hater L'auto aveva le fiancate comletamente rigate L'auto aveva danni ingenti alle fiancate ...... si legge dai commenti a corredo delle ultime foto diTotti pubblicate sul suo profilo Instagram . Tuttavia, laè spesso colpita dalle critiche degli hater perché continua a mostrare la ...Lasi trova negli Stati Uniti con Noemi Bocchi (che ha pubblicato nelle proprie storie Instagram la foto dei biglietti) e, presumibilmente con il papà .Totti e la dedica per il ...

La 16enne Chanel Totti in bikini e posa sexy al mare mette a tacere gli haters TPI

Così la 16enne, spesso accusata di avere un aspetto più da 30enne che da ragazzina, a causa di outfit e make-up esagerati per la sua vera età, ha pubblicato nelle sue Instagram stories degli scatti ...Chanel Totti, 16 anni fa un tuffo in mare. Senza filtri, in bikini, con i capelli sciolti e libera di sentirsi bene. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere sempre ...