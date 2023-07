Kim Kardashian si dà al calcio | il flirt con un famosissimo bomber francese

Leggi su dilei

(Di domenica 9 luglio 2023) Kimè diventata famosa per essere famosa. Keeping Up with thes, il reality che la vede protagonista assieme alla numerosa famiglia, ha creato un nuovo genere di intrattenimento che tutti cercano di imitare (i Ferragnez fra tutti). È l’intimità spiattellata dritta in camera, il nulla che diventa interessante, una famiglia ripresa 24 ore su 24, sempre e comunque, qualsiasi cosa accada. Così, siamo stati tutti costretti a conoscere Kime, volenti o nolenti, ad interessarci a lei e alla sua vita privata. La sfera sentimentale, in particolare, è quella che desta più curiosità. Specie adesso che, dopo più o meno fortunatiseguiti al divorzio dal rapper Kanye West, pare che l’influencer più ricca del mondo stia frequentando uno dei piedi d’oro deleuropeo. Kim ...