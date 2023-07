Kiev per la prima volta ammette | abbiamo fatto saltare noi il ponte in Crimea

(Di domenica 9 luglio 2023) Per lail ministero della Difesa ucraino ha riconosciuto la responsabilità dinell'attacco aldidell'8 ottobre 2022. La vice ministro della Difesa Hanna Malyar nel 500mo ...

la prima volta il ministero della Difesa ucraino ha riconosciuto la responsabilità dinell'attacco al ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022. La vice ministro della Difesa Hanna Malyar nel 500mo ...Mosca , però, gli accordi sarebbero stati violati "sia dalla parte turca che da". Prevista in giornata anche la partenza di Bidenl' Europa. Le cause della guerra in Ucraina: il ...Il ministero della Difesa ucraino ha riconosciuto la responsabilità dell'attacco al ponte di Crimea , avvenuto lo scorso 8 ottobre .la prima volta,si è presa la paternità dell'azione nella quale l'infrastruttura è stata danneggiata dall' esplosione di un camion bomba . La vice ministro della Difesa Hanna Malyar ha ...

La stima dell'Onu: in 500 giorni di guerra in Ucraina le vittime civili sono state 9.000 - Leopoli, le immagini dell'accoglienza di Zelensky e dei prigionieri liberati - Leopoli, le immagini dell'accoglienza di Zelensky e dei prigionieri liberati RaiNews

Per la prima volta il ministero della Difesa ucraino ha riconosciuto la responsabilità di Kiev nell'attacco al ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022.Il riconoscimento ufficiale della responsabilità dell'attacco è arrivata dalla viceministra della Difesa, Hanna Malyar ...