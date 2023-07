"Kiev non usera' le bombe a grappolo in Russia"

(Di domenica 9 luglio 2023) Si' alleall'Ucraina, ma a patto che non vengano utilizzate in territorio russo. E' questa una delle cinque condizioni imposte da Washington per dare il via libera all'invio delle ...

E' questa una delle cinque condizioni imposte da Washington per dare il via libera all'invio delle tanto discusse munizioni a. Una sceltacondivisa da molti alleati degli Stati Uniti, che ...Le soluzioni proposte sono state molto diverse tra loro ma finorahanno trovato l'approvazione contemporanea di Zelensky e Putin Dopo aver incontrato ail presidente ucraino Volodymyr ...'No alle bombe a grappolo e sì alla difesa legittima dell'Ucraina chevogliamo sia assicurata ... Se da una partecontinua ad esercitare pressioni per un impegno inequivocabile alla sua ...

MONDO. L’«operazione militare speciale» ha varcato la soglia dei 500 giorni di durata e purtroppo non si intravede una fine imminente. Vladimir Putin aveva scelto quel nome per l’invasione dell’Ucrain ...(Adnkronos) – Il governo di Kiev ha ammesso per la prima volta di essere responsabile dell’attacco che ha danneggiato gravemente il ponte di Kerch che collega Russia e Crimea. Per il 500esimo giorno d ...