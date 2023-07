Kiev ammette per la prima volta attacco al ponte di Crimea

Per la prima volta il ministero della Difesa ucraino ha riconosciuto la responsabilità dinell'attacco al ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022. La vice ministro della Difesa Hanna Malyar nel 500mo giorno della guerra ha pubblicato su Telegram un elenco delle azioni più importanti messe ...Il governo diha ammesso per la prima volta di essere responsabile dell'attacco che ha danneggiato gravemente il ponte di Kerch che collega Russia e Crimea. Per il 500esimo giorno di guerra, la viceministra ...Per la prima volta il ministero della Difesa ucraino ha riconosciuto la responsabilità dinell'attacco al ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022. La viceministro della Difesa Hanna Malyar nel 500esimo giorno della guerra ha pubblicato su Telegram un elenco delle azioni più importanti ...

Kiev ammette per la prima volta l'attacco al ponte di Crimea Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...(Adnkronos) - Il governo di Kiev ha ammesso per la prima volta di essere responsabile dell'attacco che ha danneggiato gravemente il ponte di ...