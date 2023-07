Kiev ammette | il ponte di Crimea fatto saltare noi | Varsavia sposta mille soldati al confine con Bielorussia

(Di domenica 9 luglio 2023) 09 lug 09:35 Tornano al fronte i comandanti Azov che difesero Mariupol Torneranno subito al fronte i comandanti del battaglione Azov rientrati ieri in Ucraina da Istanbul con il presidente Volodymyr ...

09 lug 07:30per la prima volta attacco al ponte di Crimea nell'ottobre 2022 Per la prima volta il ministero della Difesa ucraino ha riconosciuto la responsabilità dinell'attacco ...Il 501esimo giorno di conflitto in Ucraina inizia con due rivelazioni clamorose una da parte dicheper la prima volta che dietro le esplosioni del ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022, c'è proprio una loro azione e l'altra da Mosca . Il ponte di Crimea Ad ammettere l'attacco ucraino ...L'ammissione diL'ammissione arriva da un alto funzionario del governo di. In un post su Telegram , Hanna Maliar , vice ministro della Difesa ucraino, ha scritto che il ponte sullo Stretto ...

