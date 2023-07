Kevin Kuka non ce l' ha fatta | il calciatore è morto tre mesi dopo l' incidente

Tre mesi fa, il 20 aprile, l'incidente stradale, il ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento e la lotta per la vita., 21 anni di Bolzano, non è però riuscito a vincere la battaglia: è deceduto nel reparto di rianimazione dove era ricoverato dal 20 aprile scorso per un infezione. Il giovane, promessa dal ...BOLZANO. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 21enne, il giovane che lo scorso 20 aprile era rimasto coinvolto in un incidente lungo l'autostrada del Brennero A22. Il tragico tamponamento era avvenuto intorno alle 6 del mattino, quando l'......Hess, Mouser Electronics Senior Vice President of Marketing +1 (817) 804 - 3833. Hess@...Is Now Hardware Agnostic Business Wire Business Wire - 26 Giugno 2023 MIRAI systems forrobots ...

Muore a due mesi dal drammatico incidente, l'addio al 21enne Kevin Kuka: “Ciao campione ci mancherai” il Dolomiti

Non ce l'ha fatta Kevin Kuka, il calciatore 21enne che tre mesi fa era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo un gravissimo incidente stradale sull'autostrada del Brennero ...