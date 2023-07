(Di domenica 9 luglio 2023) Ladel neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli tenta lo sgarbo al: iniziati i sondaggi per un giocatore dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che ha messo a referto ben 10 goal e 4 assist nell’ultima stagione di Serie A, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri. Beffa dell’ex Giuntoli? Cristiano Giuntoli, da poco insediatosi nella dirigenza della, avrebbe iniziato a muoversi per cercare di rinforzare il club secondo la propria filosofia di calcio. Filosofia a cui l’ex AZ corrisponderebbe alla perfezione: classe ’98, investimento futuribile e in grado di poter crescere all’interno del club. Teun Koopmeiners, classe ’98 (foto ANSA)Attualmente, come avevamo riportato nelle scorse settimane, l’Atalanta sarebbe però impegnata nelle ...

... dopo quello contro lanella Coppa Italia '21 - '22: ora la Fiorentina dovrà resettare e ... Non riesce a Vincenzo Italiano loche era riuscito a Simone Inzaghi poco tempo fa a San ...- Napoli, per Saccani c'era il rosso per Gatti. Poi tocca a Massimiliano Saccani che alla ... Fabbri vede benissimo perché sembra unoai suoi danni ma non ci sono irregolarità, così ...... il famoso e chiacchierato rigore concesso proprio allacontro l'Inter dopo lodi Juan Cuadrado a Ivan Perisic , Calvarese su Juve - Nantes spiega: In sala VAR noi avevamo circa ...

Juventus, sgambetto al Napoli C’è la notizia! Spazio Napoli

Chelsea e Inter non riescono a trovare l'accordo per portare definitivamente Lukaku in nerazzurro. Un altro club è pronto ad approfittarne.Il Napoli è pronto a fare lo sgambetto alla Juventus con Rudi Garcia interessato ad un obiettivo di mercato dei bianconeri.