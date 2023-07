Juventus | accordo con la UEFA | out dalla Conference | ma pena ridotta

...Lazio sta spingendo per un colpo in fascia che allontana l'esterno italiano rientrato allaCOL GIOCATORE - La società biancoceleste ha incontrato infatti in questi giorni l'agente ...Se Kane, dopo il mancatotra Tottenham e Bayern Monaco dovesse approdare allo United, in qualche modo 'libererebbe' sia Hojlund, profilo comunque difficile da ingaggiare per la, che ......e Milan alla ricerca di un giocatore per completare il parco offensivo invece Icardi giocherà ancora per il Galatasaray. Il club turco infatti sembra ad un passo dal raggiungere un...

Juve-Uefa, l'ipotesi: un anno di esclusione dalle Coppe europee Sky Sport

Ecco le ultime novità riguardo alla sentenza UEFA che potrebbe escludere la Juve dalle Coppe europee. La vicenda che vede la Juventus fuori dalle coppe.Luca Pellegrini non è stato riscattato al termine della passata stagione e ora la Lazio sta spingendo per un colpo in fascia che allontana l'esterno italiano rientrato alla Juventus. Da tempo il club ...