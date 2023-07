Juve | spunta En-Nesyri

(Di domenica 9 luglio 2023) Lantus attende di conoscere il futuro di Dusan Vlahovic ma pensa già a soluzioni alternative al serbo: come riferisce La Gazzetta...

I Tigrotti pensano anche a potenziare il reparto arretrato:l'idea Marco Caldore, attualmente in forza allaStabia e in scadenza a giugno 2024. Le Vespe sono ancora sulle tracce di ...Si studiano le prossime mosse, considerato che Arthur ha un contratto con lafino a giugno 2025 .TORINO - Continua il pressing di mercato di destinato a salutare nuovamente la dopo il rientro dal prestito dal . E proprio in Premier League potrebbe continuare la carriera del centrocampista ...

“Arthur via dalla Juve Premier, pressing mercato: spunta un nuovo club” Tuttosport

La Juventus si attiva sul calciomercato alla ricerca di un attaccante: nuova pista dalla Spagna per i bianconeri ...In vista della sessione estiva di calciomercato, il Newcastle ha mostrato interesse per Bonucci, la richiesta della Juventus ...