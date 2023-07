Juve | che problema Arthur | la verità sulla risoluzione | il ruolo di Mendes e una doppia opportunità a sorpresa

(Di domenica 9 luglio 2023) La prima missione che laha affidato a un dirigente esperto e capace come Giuntoli è quella di cedere tutti i giocatori che non...

Tuttavia, sembrail club romano abbia risposto già tempestivamente con un 'No grazie'.Gli ultimi rumors avvicinano Lukaku alla Juventus in un discorsocoinvolge anche Dusan Vlahovic.ha le caratteristiche per diventare il nuovo 9 del Chelsea e i blues potrebbero offrire alla...Da Nyon comincia a filtrare la soluzione al "caso", dopo le sentenze della giustizia sportiva italiana. Dall'organo di controllo finanziario dei ...inizio dicembre su quei bilanci (contestati)...

Vlahovic: indizio social per la Juve. Allegri vuole un bomber al top e il futuro resta in bilico Calciomercato.com

Dopo il patteggiamento con la giustizia sportiva italiana, la Juventus potrebbe aver trovato un compromesso anche con la Uefa Secondo quanto scrive Sky Sport nei prossimi giorni infatti è attesa la de ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...