l'interesse a parte del Chelsea per Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Chelsea ...Roma, Milan, Inter eerano interessate al giocatore ma a spuntarla sono stati i nerazzurri; il ... Acquisto importante per l'Inter che, e non di poco, la qualità della rosa a disposizione ...In casa biancocelesteinfatti la fiducia sulla possibilità che il centrocampista serbo, in ... non è da escludere la permanenza di Pellegrini: l'esterno di proprietà dellasarebbe disposto ...

Juve, aumenta la fiducia per la cessione di Zakaria Calcio News 24

Milan e Inter scatenati alla vigilia dei ritiri - Per la Juve scatta il piano Giuntoli: prima vendere - Il mercato del Napoli dipende da Osimhen ...Ko Itakura non interesserebbe soltanto al Napoli come post Kim. Sul difensore giapponese, infatti, ci sarebbe anche il Tottenham Ko Itakura non interesserebbe soltanto al Napoli come post Kim. Sul dif ...