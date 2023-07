Joyce DiDonato | «La mia voce per chi vive un tempo sospeso»

Leggi su iodonna

(Di domenica 9 luglio 2023) «Casa nostra era sempre piena di musica – papà dirigeva il coro di una chiesa – e non avrei potuto immaginare una vita senza le note. La parola “vocazione” per noi – cattolici – era importante e ho sempre pensato che la mia fosse quella per l’insegnamento: il palcoscenico mi pareva troppo da egoista – e troppo divertente! (sorride) – per rappresentare la scelta giusta. All’università ero piena di dubbi e, a un certo punto, ho chiesto consiglio a mio padre. “C’è più di un modo per educare le persone” mi ha risposto: questa consapevolezza è stata la stella polare che mi ha guidato nella carriera». ...