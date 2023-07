Joni Mitchell | sorrisi e canzoni da un salotto a cielo aperto

(Di domenica 9 luglio 2023) Ride.saluta il pubblico e ride, dopo aver concesso il bis con Young At Heart, vecchio successo di Sinatra scritto dal duo Richards & Leigh a mo’ di manuale first appeared on il manifesto.

PORTO TURISTICO Giovedì 31 Agosto Contemporay jazz and tribute toNO - FLY BAND ROSSANA CASALE QUINTET " special guest MAURIZIO DI FULVIO BIGLIETTI Biglietto unico numerato 10 per ...At Newportfeaturing theJam 28 luglio Non è un nuovo disco in studio, ma dal vivo. Merita comunque di stare qui perché documenta un evento, ma di quelli veri: il ritorno a ...Da riascoltare l'album tributo a( River: TheLetters ), del 2008, premiato con un Grammy Award. Si sdoppia tra Nichelino (To) e Matera l'edizione del Sonic Park 2023 . Tra gli ...

Travelogue in concerto in piazza degli Embriaci, tributo a Joni Mitchell mentelocale.it

Si prosegue poi venerdì 7 luglio con il Paganetto Trio e sabato 8 con il duo di tastieristi Andrea Pozza e Alberto Gurrisi ...Parla la cantautrice, candidata al Premio Tenco con il suo album ispirato a Joni Mitchell: «Io sono una nota dissonante per l’industria. A teatro rinasco, la tv è divertente. Il jazz È casa» ...