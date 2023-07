commenta A, provincia di, violento frontale tra due auto. Grave il bilancio dello scontro: deceduti due uomini di 20 anni mentre una terza persona è rimasta gravemente ferita. Nell'impatto uno dei ...Sul posto il Suem anche con l'eliambulanza, i pompieri die Mestre, insieme ai militari dell'Arma per i rilievi.... aprì la suo primo laboratorio a, all'inizio degli anni '80. Fin da bambina Marica inizia ... sorbetto Torchiato di Fregona,Ciliegie Asolane e biscotti Zaeti die naturalmente il Tiramisù.

Jesolo (Venezia), frontale tra auto: morti due ventenni TGCOM

Il terribile schianto alle 5,45 in via Piave Nuovo. sul posto oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato in elisoccorso il ferito sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri ...JESOLO - Tragico incidente frontale questa mattina alle 5.45 a Jesolo: due ragazzi morti poco più che ventenni. L'incidente è avvenuto lungo via Piave Nuovo nei pressi ...