Jankto torna in Italia dopo il coming out | è il primo che si dichiara omosessuale in serie A

Ci ha pensato quindi Jakuba normalizzare anche qualcosa che è sempre stato sottaciuto. Ed oggi il centrocampista cecoin Italia, al Cagliari, per abbracciare nuovamente il suo mister ..., che in Italia ha già vestito le maglie di Udinese, Ascoli e Sampdoria, ritroverà Claudio ... ufficiale il ritorno di Diego Llorente Continuano le ufficialità in Serie A: Llorentealla ...Commenta per primo Jakubin Serie A: tutto a posto per il suo approdo al Cagliari allenato da Claudio Ranieri, tecnico con il quale il centrocampista ceco ha già lavorato alla Sampdoria e che gli ha fatto sentire ...

Cagliari: Jankto torna in serie A dopo il coming-out e scatena la polemica Virgilio Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Jakub Jankto torna in Italia. Dopo le parentesi con Getafe e Sparta Praga, il centrocampista ceco torna a calcare i campi di serie A e lo fa con il neopromosso Cagliari di Claudio Ranieri, che lo ha g ...