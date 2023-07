Italia U19 | Bollini | “Tra le migliori quattro in Europa | nessuno ci avrebbe scommesso”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Under 19 conquista l’accesso alle semifinali del Mondiale di categoria. A commentare il pareggio sulla Polonia è stato il tecnico Alberto, molto soddisfatto nonostante l’1-1: “Questa squadra merita il plauso per il tipo di partita che ha giocato. Siamo abituati a risalire la china, sin dalla prima fase di qualificazione e pochirosul fatto che avremmo raggiunto questa semifinale ed essere tra le primesquadre in”. Il Ct ha poi concluso: “Ho abituato la squadra a cambiare modulo, lo ha fatto anche nei turni precedenti e certo l’impostazione del gioco non era difensiva, votato al pareggio ma per cercare la vittoria anche attraverso questo escamotage tattico”. SportFace.