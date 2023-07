Italia-Brasile oggi in tv | orario e diretta streaming Mondiali U21 volley maschile 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Tutto pronto per, partita valevole per la Pool B deiU21 di, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Dopo le nette vittorie contro Messico ed Egitto, gli azzurrini di coach Matteo Battocchio tornano in campo per conquistare un altro successo e passare il turno a punteggio pieno. Dall’altra parte della rete c’è la compagine verdeoro, anch’essa reduce da due successi e a caccia di altri punti per proseguire al meglio l’avventura iridata. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10.00ne di domenica 9 luglio a Manama, capitale del Bahrein. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...