Italia-Argentina in tv | data | orario e diretta streaming quarti Finals VNL maschile 2023

(Di domenica 9 luglio 2023) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per idi finale delledi Volleyball Nations League (VNL). Gli uomini di Fefé De Giorgi,al termine della fase preliminare, tornano in campo per vincere e approdare tra le prime quattro del torneo come lo scorso anno. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione, bronzo olimpico in carica, che ha chiuso la prima fase al quinto posto e proverà a bissare il successo ottenuto contro gli azzurri nel girone. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per mercoledì 19 o giovedì 20 luglio (da definire) alla Ergo Arena di Danzica, in Polonia. Di seguito, le informazioni per ...

Negli ultimi Mondiali per nazioni del 2021 in Qatar, la Spagna ha vinto il titolo sia in campo maschile che femminile, superando in entrambi i casi in finale l'. L'è giunta quinta tra ...

Prima sconfitta ai Campionati del Mondo under 21 maschile per l'Italia che, questa mattina all'Isa Sport City Hall di Manama (Bahrain) è stata superata 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-18) dal Brasile.