Itakura-Napoli | tra conferme e smentite | la situazione

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 luglio 2023) Sembrerebbe essere Koil centrale attualmente in pole per la sostituzione di Kim, promesso sposo del Bayern Monaco. Avevano fatto scalpore le news rilasciate dai colleghi arabi relative a presunte dichiarazioni degli agenti del giapponese: “Abbiamo offerte da club arabi, ma siamo vicini a firmare con il”. Affermazioni successivamente, ancora una volta in via confidenziale secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alimentando l’alone di mistero che avvolge il mister X che prenderà in mano la difesa dei campioni d’Italia. Le 3 piste Kilman e Le Normand persistono nei pensieri della dirigenza partenopea, i costi elevati hanno però al momento frenato l’affare, troppi i 40 e 50 milioni richiesti rispettivamente da Wolverhampton e Real Sociedad, cifre che brucerebbero il tesoretto ricavato dalla cessione di ...