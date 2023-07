Isola del Giglio | la rinascita dopo la Concordia Mille meraviglie tra cielo e mare

(Di domenica 9 luglio 2023) Spiagge, scogliere e fondali mozzafiato premiate dalle Cinque vele blu di Legambiente. Tre anime (Porto, Castello e Campese) per una filosofia: no alla movida per riscoprire la calma

Spiagge, scogliere e fondali mozzafiato premiate dalle Cinque vele blu di Legambiente. Tre anime (Porto, Castello e Campese) per una filosofia: no alla movida per riscoprire la calma... Svyatoslav Palamar, vice comandantebattaglione Azov, Oleg Khomenko, Maggiore della guardia nazionale ucraina, e Denys Shleha, colonnello della guardia nazionale ucraina. La visita sull'...... decolla da Caracas alle 9.104 gennaio 2008. A bordo dell'aereo ci sono 8 italiani tra i passeggeri: Stefano Fragione e Fabiola Napoli hanno scelto Gran Roque, l'maggiore della paradisiaca ...

Sub colpito da malore, trasportato con l'elicottero in ospedale LA NAZIONE

A gennaio 2008 un aereo della compagnia venezuelana Transaven scompare nei cieli sopra l'arcipelago di Los Roques, in Venezuela, con a bordo 14 persone. L'aereo verrà ritrovato anni dopo, sui fondali ...Nel Sud della Francia, nel piccolo arcipelago delle Isole d’oro, c’è un luogo prezioso dove poter passeggiare tra le opere disseminate in un vasto parco. Ma gli abitanti, un po’ selvatici come la loro ...