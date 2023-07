Ischia Global | al via edizione da Oscar con 120 star

Fest, torna in streaming su MYmovies con un programma da più di 60 film. Due sezioni per un festival vastissimo che propone gratuitamente agli spettatori lungometraggi e cortometraggi ...... si apre il 9 luglio la 21/a edizione diFilm & Music Festival. Nel film (ore 21, cinema Excelsior) Davis, che è stato come un padre per Whitney Houston, gestendola e vivendo con lei ...In questi giorni Brendar Fraser sta per arrivare all'Fest per ricevere il premio come miglior attore dell'anno mentre Liz Hurley fa capolino in Basilicata a fine mese per la Marateale. ...

Ischia Global al via nel mito di Whitney Houston Agenzia ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Sarà presentato in anteprima assoluta il 14 luglio al 21esimo Ischia Global Film & Music festival "Qui comando io' l'ultimo film di Federico Moccia prodotto da Alexandra ..."Le persone veramente creative non devono avere nessuna paura, perché sanno che la creatività la devono al dolore, al senso di inadeguatezza, alla vulnerabilità, tutte cose che l'intelligenza artifici ...