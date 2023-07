L'ha in gran parte vietato alle spettatrici di sesso femminile l'accesso al calcio e ad altrisportivi sin dalla rivoluzione islamica del 1979. Nonostante nessuna legge vieti la loro ...Il Consiglio di Sicurezza nazionale dell'ha deciso di permettere in futuro alle donne di entrare allo stadio per seguire eventi sportivi.della Repubblica islamica nel 1979 l'accesso agli......questa collezione d'arte permanente così unica è il fatto che abbiamo artisti provenienti da, ... Continua a leggere Riassunto: Galtronics migliora l'esperienza dei partecipanti negliNFL e ...

Iran, stadi di calcio aperti alle donne nella prossima stagione - Iran, stadi di calcio aperti alle donne nella prossima ... QUOTIDIANO NAZIONALE

TEHERAN, 09 LUG - Le donne in Iran, a cui è stato a lungo impedito di assistere alle partite di calcio tranne che in rare occasioni, potranno entrare negli stadi durante la prossima stagione. Lo ha de ...L'Iran ha subito crescenti pressioni per consentire alle donne di partecipare alle partite dopo la morte nel 2019 della tifosa Sahar Khodayari, che si è data fuoco per paura di essere messa in carcere ...