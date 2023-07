Invito al gran ballo con avatar

Leggi su panorama

(Di domenica 9 luglio 2023) Dopo Roma, la coreografa spagnola Blanca porterà al Festival dei due Mondi di Spoleto il suo avveniristico spettacolo, Le Bal de Paris. Un’esperienza virtuale dal forte impatto estetico e con «una condivisione collettiva di emozioni». Sensori alle caviglie e ai polsi, un piccolo computer con un suo leggero peso sulla schiena e un casco digitale, Oculus, in testa. «Dovete essere spontanei e fare ciò che vi suggeriamo, per il resto lasciatevi trasportare. Tanto per iniziare, nella stanza guardaroba dovrete scegliere un abito da, cliccando sulla mano dorata che vedrete davanti a voi. Sarete trasformati nel vostro “”, se non vi piacerà, potrete cambiare vestito e quindi. Guardatevi allo specchio, avrete tutti un meraviglioso abito Chanel e una maschera con il volto di un animale, un cervo, un gatto, un cane, vi sembrerà ...