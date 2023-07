Invasione arcobaleno La comunità dei diritti rivendica la sua libertà ' No ai compromessi'

(Di domenica 9 luglio 2023) Ventimila in piazza a Firenze per chiedere una legge contro l'omotransfobia e per il riconoscimento dei figli. Il segretario del Pd regionale Fossi: 'Questaè sotto attacco del governo' ...

Ventimila in piazza a Firenze per chiedere una legge contro l'omotransfobia e per il riconoscimento dei figli. Il segretario del Pd regionale Fossi: 'Questa comunità è sotto attacco del governo' ...Un'ondata gaia caratterizzata dalla presenza di 11 carri tra cui l'immancabile trenino delle Famiglie. Genitori e figli mano nella mano, hanno lanciato un messaggio di visibilità ed......delicatissimo - ha aggiunto Sannino - l'invasione in Ucraina è stata giustificata come un'operazione... basta ricordare l'aggressione alle famiglie arcobaleno al Pride di Chieti, all'attivista Massimo ...

Ventimila in piazza a Firenze per chiedere una legge contro l’omotransfobia e per il riconoscimento dei figli. Il segretario del Pd regionale Fossi: "Questa comunità è sotto attacco del governo" .Coloratissima e festosa Firenze ha risposto in massa all’appello del Comitato organizzatore composto da: AGEDO Toscana, Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno", Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Arcigay Liv ...