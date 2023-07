Intervista a Elvio Gerardi | quanto l’amore per la musica spinga a realizzare un sogno

Leggi su tuttotek

(Di domenica 9 luglio 2023) Il panoramale italiano è fatto di sfaccettature ed emoziona spesso la voglia di molti artisti di emergere. In questa occasione ci siamo soffermati su, che ha avuto modo di raccontarsi attraverso un’interessanteNato a Roma il 1/08/1981, l’artista ha toccato diversi punti della sua vita. Dal rapporto con laal suo primo singolo. Non sono mancate le “confessioni” sui progetti futuri e, in conclusione, la sua voglia di farsi conoscere fuori dal contesto prettamente canoro. Un autentico viaggio tra note ed emozioni.si racconta La, come ogni forma d’arte, è a tutti gli effetti una cura per le anime fragili. Qual è il tuo rapporto con essa? Ciao Giovanni, per prima ...