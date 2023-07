Inter | Ventola | “Lukaku non andrà alla Juventus | è un uomo d’onore”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) L’ex calciatore dell’, Nicola, ha parlato del futuro di Romelu, che al momento pare diviso tra un ritorno in nerazzurro, un incredibile voltagabbana, o un sorprendente viaggio in Arabia Saudita. Ecco le sue parole: “Non penso vadaJuve, forse accetterà l’Arabia Saudita. Ha un grande feeling con i tifosi dell’, magari si sente dentro la soddisfazione per aver portato un campionato da protagonista ma anche l’infelicità per non aver contribuito in finale di Champions, con quel gol sbagliato. È un, secondo me ci tiene a tornare all’per far rivivere emozioni importanti ai tifosi”. SportFace.