Inter | primato speciale di spettatori in Serie A! Il dato specifico

(Di domenica 9 luglio 2023) L’è una delle squadre che più raccoglieall’no del proprio stadio, ossia Giuseppe Meazza in San Siro. I dati di Transfermarkt.it spiegano l’affluenza nell’ultimo biennio del tifo nerazzurro.– L’è prima in unaclassifica riguardante il numero dipresenti nel proprio stadio negli ultimi due anni. La squadra nerazzurra ha portato a sé 2.23 milioni di persone, alle spalle figura comunque l’altro club che gioca al Giuseppe Meazza, quindi il Milan. 2.20 milioni per i rossoneri, mentre al terzo posto la Roma con 1.97 milioni di. La Juventus si posiziona solamente al sesto posto, davanti anche Napoli e Lazio. Fonte: Twitter Transfermarkt-News - Ultime notizie e ...